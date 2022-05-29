شكرا لقرائتكم خبر عن «الإرياني» يحذر من تجنيد مليشيا الحوثي المستمر لأطفال اليمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ‏حذر معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني من استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران في حشد عشرات الآلاف من الأطفال في مناطق سيطرتها بالخطاب الطائفي المستورد من طهران، وتعبئتهم بالأفكار الظلامية وشعارات الكراهية والعنف والإرهاب، ومخاطرها على النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي وقيم العيش المشترك بين اليمنيين.

‏وأكد أن مضي مليشيا الحوثي في سياسة حشد وتفخيخ عقول الأطفال وتجنيدهم والزج بهم في جبهات القتال، سيمثل عقبة رئيسية أمام الجهود التي تبذلها الدول الشقيقة والصديقة للتهدئة وإحلال السلام والأمن، وحقل ألغام أمام تثبيت الاستقرار في اليمن، وتهديد حقيقي للأمن والسلم الإقليمي والدولي.

‏كما دعا المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي للقيام بمسئولياتهم القانونية والأخلاقية، وممارسة ضغط حقيقي على قيادات مليشيا الحوثي الإرهابية لوقف عمليات التجنيد الجماعي للأطفال، ومحاسبة المسئولين عن هذه الجريمة وملاحقتهم في المحاكم الدولية باعتبارهم مجرمي حرب.