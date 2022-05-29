شكرا لقرائتكم خبر عن «أجاثا» يتحرك صوب ساحل المكسيك محملاً برياح شديدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انطلق أول إعصار في الموسم في المحيط الهادي صوب الساحل الجنوبي الغربي للمكسيك وسط توقعات بأن يضرب اليابسة يوم غد الاثنين، وفقا لخبراء الأرصاد الجوية.

وقال مركز الأعاصير الوطني الأمريكي اليوم الأحد إن أجاثا، الذي استجمع قوته كإعصار من الدرجة الأولى، كان موقعه على بعد 320 كيلومترا من بورتو أنجيل، بولاية أوكساكا المكسيكية، ومحمل برياح مستمرة تصل سرعتها إلى 120 كيلومترا في الساعة.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية المكسيكية تحذيرا استشاريا من وقوع فيضانات وانهيارات أرضية مهددة للحياة. ودعا جهاز الدفاع المدني في أوكساكا السكان للابتعاد عن الأنهار ومعرفة المناطق المرتفعة التي يمكن اللجوء إليها في حالة الطوارئ.

ويستمر موسم الأعاصير في المحيط الهادي من 15 أيار/ مايو حتى 30 تشرين الثاني/ نوفمبر، بينما تحدث الأعاصير في المحيط الأطلسي في الفترة بين الأول من حزيران/ يونيو إلى 30 تشرين الثاني/ نوفمبر.