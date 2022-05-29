شكرا لقرائتكم خبر عن «الدفاع السوداني» يوصي برفع الطوارئ وإطلاق سراح المعتقلين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوصى مجلس الأمن والدفاع السوداني اليوم الأحد برفع حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد وإطلاق سراح جميع المعتقلين بموجب هذا القانون، وذلك بحسب بيان لمجلس السيادة الانتقالي.

صدرت التوصية بعد اجتماع لمجلس الأمن برئاسة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، حيث جرى تناول الأوضاع الأمنية وتهيئة الأجواء للحوار والتوافق الوطني.

كان البرهان أعلن حالة الطوارئ بعد أن سيطر على السلطة بانقلاب عسكري في 25 أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي.