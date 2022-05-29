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انت الان تتابع خبر صور لمداخل ومخارج كربلاء بحلتها الجديدة.. 'مشاريع عدة ستنجز قريباً' والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - كشف محافظ كربلاء، نصيف الخطابي، اليوم الأحد، عن مشاريع جديدة ستنجز في المحافظة، بينها توسعة الشوارع الرئيسة.
وقال الخطابي لـ الخليج 365، إن "العمل مستمر لأنجاز مشاريع مهمة وتطوير مداخل ومخارج المحافظة، بالإضافة إلى توسعة الشوارع الرئيسة في مركز المدينة وأقضيتها ونواحيها التي تخدم الأهالي والزائرين؛ للحد من الأختناقات المرورية خاصة في ايام الزيارات المليونية، فضلاً عن اظهار المدينة بجمالية أكثر".
وحصلت الخليج 365، على صور تظهر مداخل ومخارج محافظة كربلاء، بحلة جديدة،:
وحصلت الخليج 365، على صور تظهر مداخل ومخارج محافظة كربلاء، بحلة جديدة،: