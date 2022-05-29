انت الان تتابع خبر صور لمداخل ومخارج كربلاء بحلتها الجديدة.. 'مشاريع عدة ستنجز قريباً' والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - كشف محافظ كربلاء، نصيف الخطابي، اليوم الأحد، عن مشاريع جديدة ستنجز في المحافظة، بينها توسعة الشوارع الرئيسة.