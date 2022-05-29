بالوثيقة.. الزاملي يفاتح الكاظمي لسحب يد رئيس جمعية الهلال الأحمر

وجاء في وثيقة مذيلة بتوقيع الزاملي، وردت لـ الخليج 365، إنه "نظراً لأهمية الدور الذي تقوم به جمعية الهلال الأحمر العراقية باعتبار نشاطها يمس الواقع الصحي والمعاشي للمواطن بشكل مباشر، واستناداً للصلاحيات الرقابية والدستورية المناطة بمجلس النواب بموجب المادة 61/ثانياً من الدستور ووجود عدد من المخالفات الجسيمة التي تتعلق بالجانب الإداري والمالي تم ارتكابها من قبل رئيس الجمعية... نرجو الموافقة على سحب يد رئيس جمعية الهلال الأحمر العراقية بناءً على مقتضيات مصلحة العمل وحفاظاً على مبدأ المشروعية والمال العام".أدناه الوثيقة: