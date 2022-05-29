إعفاءات وتعيينات جديدة.. أوامر ملكية من العاهل السعودي

الشارقة - اميمة ياسر - أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم عدداً من الأوامر الملكية، تضمنت إعفاءات وتعيينات جديدة.

وجاءت الأوامر كالتالي:

أمر ملكي: إعفاء الدكتور توفيق الربيعة رئيس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء من منصبه

أمر ملكي: تعيين فهد الجلاجل رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء

أمر ملكي: تعيين عادل الجبير مبعوثا لشؤون المناخ بالإضافة إلى عمله

أمر ملكي: تعيين خالد بن محمد السالم رئيسا للهيئة الملكية للجبيل وينبع بمرتبة وزير

أمر ملكي‬⁩: يعفى معالي الأستاذ عبدالرحمن بن أحمد بن حمدان الحربي محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية من منصبه.

أمر ملكي: تعيين معالي الأستاذ عبدالرحمن بن أحمد بن حمدان الحربي سفيراً لخادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصين الشعبية بالمرتبةالممتازة.

أمر ملكي‬⁩: يعفى معالي الأستاذ بدر بن عبدالمحسن بن عبدالله بن هداب مساعد وزير التجارة من منصبه.

أمر ملكي: تعيين بدر بن هداب مساعدا لرئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة

أمر ملكي: تعيين الدكتور نجم بن عبدالله الزيد نائبا لوزير العدل بالمرتبة الممتازة

أمر ملكي: تعيين طارق بن عبدالعزيز الفارس مستشارا بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة

أمر ملكي: تعيين حمود بن بداح المريخي مستشارا بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة

أمر ملكي: تعيين الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الكنهل مستشارا بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة

أمر ملكي: تعيين أحمد بن عبدالعزيز بن إبراهيم العيسى مديرا عاما للمباحث بالمرتبة الممتازة

أمر ملكي: ترقية اللواء الركن نايف بن ماجد بن سعود آل سعود إلى رتبة فريق ركن

أمر ملكي: ترقية اللواء محمد بن عبدالله البسامي إلى رتبة فريق وتعيينه مديرا للأمن العام

أمر ملكي: تعيين عبدالرحمن بن سليمان السياري عضوا في مجلس الشورى