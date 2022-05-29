شكرا لقرائتكم خبر عن "نقل النواب" توافق على موازنة الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استكملت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، خلال اجتماعها اليوم الأحد، مشروع القانون المقدم من الحكومة بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2022/2023، فيما يخص المعهد القومي للنقل، الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل.

ووافقت اللجنة خلال اجتماعها على موازنة الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل، والتى بلغت 357897000 للعام المالي 2022/2023، وقد وصلت الإيرادات بمبلغ 833,0 الف جنيه يمثل نسبة 100% من قيمة نسبة 3,0% من حصيلة تكاليف الدراسة الفنية بشأن تحديد الحولات الزائدة لمركبات النقل ومتابعة خطوط السير على الطرق العامه وفقا لقرار وزير النقل رقم 163 لسنة 2014، وتعديلاته المنتهية بالقرار الوزاري رقم 91 لسنة 2021 بشأن تحديد نسبة توزيع إيرادات الموازين داخل هيئات الموانئ.

كما وافقت اللجنة على موازنة المعهد القومى للنقل للعام المالي 2022/2023، والتى بلغت 8,102,000 .

وقد أوصت لجنة النقل والمواصلات برئاسة النائب علاء عابد، بضرورة زيادة موازنة المعهد القومي للنقل .