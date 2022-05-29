شكرا لقرائتكم خبر عن سريلانكا تعدل دستورها لإتاحة مساءلة الرئيس والحكومة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن رئيس الوزراء السريلانكي رانيل ويكرمسينج اليوم الأحد، إن حكومته تعمل على تعديل الدستور ليتيح مساءلة الرئيس والحكومة أمام البرلمان.

وتشهد سريلانكا احتجاجات نتيجة أزمة مالية غير مسبوقة، بلغت ذروتها باستقالة رئيس الوزراء السابق ماهيندا راجاباكسا وحكومته هذا الشهر. وتعهد ويكرمسينج بإصلاح القضايا التي أدت إلى الأزمة.

وبين في خطاب إلى الشعب بثه التلفزيون "وفقا للنظام الجديد الذي اقترحناه، ستتم مساءلة الرئيس أمام البرلمان وكذلك مجلس الوزراء".