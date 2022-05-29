شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تسجل أول يوم «شديد الحرارة» هذا العام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية أن الحرارة سجلت 35 درجة مئوية في مدينتين واقعتين شرقي اليابان، اليوم الأحد، لتسجل بذلك أول يوم "شديد الحرارة" في البلاد هذا العام.

وأفادت وكالة أنباء "جي جي برس" اليابانية بأن درجة الحرارة العظمى أثناء اليوم، بلغت 2ر35 درجة في مدينة تاكاساكي بمقاطعة جونما، ومدينة سانو في مقاطعة توتشيجي.

جدير بالذكر أن "الأيام شديدة الحرارة" يتم تعريفها بأنها تلك الايام التي ترتفع فيها درجات الحرارة لتصل إلى 35 درجة أو أكثر.