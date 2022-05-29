شكرا لقرائتكم خبر عن اختفاء طائرة في نيبال على متنها 22 شخصاً والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف مسؤولون، إن طائرة صغيرة تديرها شركة طيران خاصة في نيبال اختفت وسط أجواء غائمة اليوم الأحد وعلى متنها 22 شخصا، مضيفين أن فرق البحث اتجهت إلى موقع حريق أبلغ عنه سكان.

وذكر تلفزيون نيبال الرسمي، أن قرويين شاهدوا طائرة تحترق عند منبع نهر ليانكو كهولا في سفح جبل ماناباثي في ​​الهيمالايا بمنطقة على حدود التبت.

وقال مسؤولون حكوميون إن الطائرة أقلعت في الصباح في رحلة تستغرق 20 دقيقة لكنها فقدت الاتصال ببرج المراقبة قبل خمس دقائق من موعد هبوطها، وتدير هذه الطائرة شركة تارا إير.