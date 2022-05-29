شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة 3 عمال جراء انفجار غاز في مطعم ببغداد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت مصادر في الدفاع المدني العراقي اليوم الأحد بوفاة ثلاثة عمال عراقيين وبنجلاديشي جراء انفجار غاز في مطعم ببغداد.

وقالت المصادر، إن منظومة الغاز في مطعم بشارع الوزراء في حي الجادرية ببغداد انفجرت، في المبنى المكون من ثلاثة طوابق مما تسبب بانهياره بالكامل.

وذكرت أن فرق الدفاع المدني تمكنت من انتشال أربع جثث من تحت الأنقاض تعود للعاملين في المطعم، بعد أكثر من أربع ساعات من عمليات الإنقاذ شاركت فيها مجاميع من المواطنين.