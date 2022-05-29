مسؤولة أوكرانية تكشف أن كييف تلقت 6.5 مليار دولار من الدول الشريكة منذ بدء الصراع العسكري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 مايو 2022

قالت النائبة الأولى لرئيس البنك الوطني الأوكراني، كاترينا روزكوفا، إن ميزانية البلاد تلقت 6.5 مليار دولار من الدول الشريكة، بعد بدء العملية الخاصة الروسية.



وأضافت روزكوفا: "منذ بداية الحرب، تلقت أوكرانيا ما يقرب من 6.5 مليار دولار من الدول الشريكة، لدعم الاقتصاد. كل هذه الأموال تذهب إلى الميزانية".

ووفقا لها، يشمل هذا المبلغ كلا من أموال المنح والقروض، لكنها لم تحدد مقدار المبالغ التي تم تلقيها مجانا، والمبالغ التي تستوجب إعادتها كقروض. ولم تفصح عن سعر الفائدة على هذه القروض.

وأشارت روزكوفا أيضا إلى أن أوكرانيا تحتاج إلى 5 مليارات دولار شهريا لتغطية عجز الميزانية الحكومية، وتتوقع كييف تلقي هذه الأموال من "الشركاء الدوليين".