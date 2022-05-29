شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة توافق على طلب النائب محمد تيسير مطر بتطوير شوارع دار السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى النائب البرلماني محمد تيسير مطر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقة من محافظة القاهرة على طلبه المقدم لتطوير ورفع كفاءة شوارع العبور، عزيز عزت، البنك، والجراج بحي دار السلام، في إطار سعيه لرفع جودة الخدمات المقدمة لأهالي الحي والاستجابة لطلبات وشكاوى المواطنين.

وجاء في رد محافظة القاهرة على "مطر"، أن الشوارع المذكورة تدخل ضمن مشروع توسعة خطوط المياه بالمنطقة، وعقب الانتهاء من هذا المشروع سيتم تطوير ورفع كفاءة المنطقة، ضمن خطة العام المالي 2023 - 2024.

ومن جانبه وجه "مطر" الشكر لمحافظة القاهرة ولنائبة المحافظ للمنطقة الجنوبية، المهندسة جيهان عبد المنعم، لحرصها الدائم على التعاون مع نواب البرلمان والاستجابة لطلبات الأهالي بشكل مستمر.