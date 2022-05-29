شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "خطة النواب": لا يوجد زيادة فى الضرائب أو فرض ضرائب جديدة حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه لا يوجد زيادة فى الضرائب أو فرض ضرائب جديدة حتى الآن، لافتا إلى أن الزيادات فى الحصيلة الضريبية من عام إلى آخر هو ناتج عن جهود مصلحة الضرائب فى مواجهة التهرب الضريبى.

وأضاف عمر، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، لمناقشة مشروع موازنات المصالح الإيرادية (مصلحة الضرائب المصرية – مصلحة الجمارك – مصلحة الضرائب العقارية) عن العام المالى 2022/2023، أنه منذ بداية أزمة فيروس كورونا والإيرادات الضريبية فى زيادة دون تحميل المواطن البسيط أى أعباء إضافية، قائلا: "حتى الآن لا يوجد زيادات فى الضرائب، والمصلحة قادرة على تحقيق الحصيلة الضريبية بالموازنة الجديدة دون فرض ضرائب جديدة".