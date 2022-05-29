العراق وإيران يبحثان وضع الحلول الناجعة للتحديات البيئية

وقال مكتب الكاظمي في بيان ورد لـ الخليج 365، إن الأخير "استقبل نائب الرئيس الإيراني رئيس منظمة حماية البيئة علي سلاجقة والوفد المرافق له، لبحث التعاون الثنائي بين العراق وإيران وبقية دول المنطقة في مجال مواجهة التحديات البيئية، وبما يضمن الحقوق والمصالح المشتركة لجميع الدول بعدالة".وأكد رئيس مجلس الوزراء، وفق البيان، أن "العلاقات التأريخية بين البلدين الجارين تدعمها الرغبة المتبادلة في تطوير التعاون في مختلف المجالات، موضحاً أن تعزيز الشراكة مع دول المنطقة سيدعم التكامل الإقليمي، ويعزز من قابلية مواجهة التحديات المشتركة، وفي مقدمتها التحديات البيئية"، مشيراً إلى أن "مسؤولية وضع الحلول الناجعة للتحديات البيئية وصدّ تأثيرات التغيّر المناخي باتت مسؤولية الجميع".

من جانبه، أعرب نائب الرئيس الإيراني، عن "رغبة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بحل المسائل العالقة بين البلدين في المجال البيئي، مؤكداً ضرورة تعزيز التعاون الثنائي في هذا المجال، لافتاً إلى أن حل مشكلات الجفاف ومواجهة خطر العواصف الترابية أضحى مطلباً إقليمياً مشتركاً ويتطلب من الجميع الإسهام في وضع الحلول الفاعلة له".

