انت الان تتابع خبر الحشد يصدر توضيحاً بشأن المفسوخة عقودهم والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أصدرت المديرية العامة للشؤون الإدارية في هيئة الحشد الشعبي، اليوم الأحد، توضيحاً بشأن ما يتداول حول مراجعة المفسوخة عقودهم من الحشد إلى مديرية الإدارة.
وقالت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، إنها "تنفي ما يتداول حول مراجعة المفسوخة عقودهم من الحشد إلى مديرية الإدارة"، مؤكدة على أن "أي إجراء رسمي يتم نشره من خلال مديرية الإعلام العامة التابعة للهيئة حصراً".
ودعت المديرية، الجميع إلى "توخي الدقة في التعاطي مع المعلومات والاعتماد على القنوات الرسمية لمديرية الإعلام".
ودعت المديرية، الجميع إلى "توخي الدقة في التعاطي مع المعلومات والاعتماد على القنوات الرسمية لمديرية الإعلام".