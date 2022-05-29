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الحشد يصدر توضيحاً بشأن المفسوخة عقودهم

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بغداد - ياسين صفوان - أصدرت المديرية العامة للشؤون الإدارية في هيئة الحشد الشعبي، اليوم الأحد، توضيحاً بشأن ما يتداول حول مراجعة المفسوخة عقودهم من الحشد إلى مديرية الإدارة.
وقالت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، إنها "تنفي ما يتداول حول مراجعة المفسوخة عقودهم من الحشد إلى مديرية الإدارة"، مؤكدة على أن "أي إجراء رسمي يتم نشره من خلال مديرية الإعلام العامة التابعة للهيئة حصراً".

ودعت المديرية، الجميع إلى "توخي الدقة في التعاطي مع المعلومات والاعتماد على القنوات الرسمية لمديرية الإعلام".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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