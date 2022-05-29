انت الان تتابع خبر الحشد يصدر توضيحاً بشأن المفسوخة عقودهم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أصدرت المديرية العامة للشؤون الإدارية في هيئة الحشد الشعبي، اليوم الأحد، توضيحاً بشأن ما يتداول حول مراجعة المفسوخة عقودهم من الحشد إلى مديرية الإدارة.