'مخالفة قانونية'.. نقل أطنان 'سكراب' من نينوى إلى أربيل

وقال النائب أحمد الجبوري، في تدوينة عبر تويتر، اليوم الأحد، إن "مكتب رئيس الوزراء /مركز العمليات الوطني وافق على نقل 100 الف طن حديد سكراب مدني من نينوى الى اربيل، وهو في الاصل تفصيخ معامل الموصل التابعة لوزارة الصناعة".وأضاف، أن تلك الخطوة تعتبر "مخالفة صريحة لقرارات مجلس الوزراء بمنع بيع السكراب كونه يدخل ضمن المال العام والثروة الوطنية".

وخاطب الجبوري، الكاظمي، قائلاً "هل تعلم بذلك".

وطالب مختصون، في وقت سابق، هيئة النزاهة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى، بالتدخل لوقف الفساد في بيع حديد "السكراب" في وزارة الصناعة.