عاجل.. أوامر ملكية سعودية جديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

صدرت اليوم الأحد أوامر ملكية سعودية، شملت عددا من الإعفاءات والتعيينات الجديدة.



وأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بإعفاء الدكتور توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء من منصبه.

كما تم تعيين فهد بن عبدالرحمن بن داحس الجلاجل رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء.

وجرى تعيين عادل الجبير مبعوثا لشؤون المناخ بالإضافة إلى عمله.

وشملت الأوامر الملكية تعيين خالد بن محمد السالم رئيسا للهيئة الملكية للجبيل وينبع بمرتبة وزير.

فيما تم إعفاء عبدالرحمن بن أحمد الحربي محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية من منصبه وتعيينه سفير لخادم الحرمين لدى الصين بالمرتبة الممتازة.