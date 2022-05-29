شكرا لقرائتكم خبر عن مصلحة الضرائب تعلن ضم حوالى 50% إلى 60% من الاقتصاد غير الرسمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه تم تشكيل وحدة داخل المصلحة لمتابعة عملية التسجيل لضم الاقتصاد غير الرسمى، معلنا نجاح الدولة فى ضم حوالى من 50% إلى 60% من الاقتصاد غير الرسمى، إلى جانب إنشاء وحدة لمتابعة قرارات الطعن.

ولفت عبد القادر، إلى إنشاء وحدة إلكترونية معنية بالتجارة الإلكترونية خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى تشكيل وحدة تحليل مخاطر، وأخرى مركزية لضريبة التصرفات العقارية وتم التوسع فيها لتصل إلى الإسكندرية، مشيرا إلى إعداد تصور مع الدكتور محمد معيط وزير المالية لتحقيق ربط تريليون و67 مليارا و989 مليونا و131 ألف جنيه، وفقا لتقديرات مشروع الموازنة للعام المالى 2022/2023 مقابل 887 مليارا و915 مليون جنيه للعام المالي الجارى.

وأضاف رئيس مصلحة الضرائب، أن التصور الذى وضعناه يقوم علي الميكنة والإقرارات الإلكترونية والفاتورة الإلكترونية، بالإضافة إلى سرعة الفحص والتحصيل والتى تعطينا نتائج جيدة خلال العام المالى الجارى.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، برئاسة الدكتور فخري الفقي لمناقشة مشروع موازنات المصالح الايرادية (مصلحة الضرائب المصرية – مصلحة الجمارك – مصلحة الضرائب العقارية) عن العام المالي 2022/2023.