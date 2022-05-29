شكرا لقرائتكم خبر عن الشيوخ يحيل طلب مناقشة مواجهة أزمة الغذاء وبيان وزير التموين للجنة التجارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، طلب المناقشة العامة عن استيضاح سياسة الحكومة بشأن الاجراءات التي اتخذتها لمواجهة أزمة الغذاء العالمية وتداعياتها على الدولة المصرية فى نطاق وزارة التموين والتجارة الداخلية، والذي ناقشه اليوم المجلس إلى لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر.

وقال رئيس مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة بعد موافقة النواب على غلق باب المناقشة:" وفقا لمادة 110 من اللائحة يتم إحالة المناقشة العامة وبيان الوزير إلى لجنة الصناعة لبحثه وإعداد تقرير عنه يعرض على المجلس".

وتم رفع الجلسة العامة، بعد مناقشة استيضاح سياسة الحكومة بشأن الإجراءات التي اتخذتها لمواجهة أزمة الغذاء العالمية وتداعياتها على الدولة المصرية فى نطاق وزارة التموين والتجارة الداخلية، والاستماع إلي كلمة وزير التموين الدكتور على مصيلحى فى هذا الأمر".