شكرا لقرائتكم خبر عن علاء مصطفى "نائب التنسيقية": الإعلام أحد أدوات التعامل مع أزمة الغذاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب علاء مصطفي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن أزمة الغذاء العالمية تحدي كبير يواجه الدولة المصرية نتيجة لاضطراب في سلاسل إمداد الغذاء وأيضا الحرب الروسية الأوكرانية، وتأثيرها على سعر القمح عالمي في ظل اعتماد مصر على القمح الروسي والأوكراني.

وأضاف مصطفي، في كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم، أنه في ظل التعامل مع أدوات العصر الجديدة أصبح الإعلام أحد أدوات التعامل مع تلك الأزمة في الوقت الذي يتأثر بهذه الأزمة أكثر من 105 ملايين مصري، حتى لا نترك المجال لأي مغرض يحاول تأويل أو خلق الأكاذيب للتأثير على المواطنين البسطاء وإصابتهم باليأس.

وشدد النائب، أن القنوات الإعلامية الرسمية للوزارة يجب أن تكون سريعة في الرد على تساؤلات المواطنين ومواجهة الشائعات، ولا تكتفي بتغطية أخبار الوزارة أو الهيئات التابعة.

وتابع:" ضرورة الاستثمار في ملف التحول الرقمي لإتاحة البيانات والخدمات التموينية للمواطنين تخفيفًا على كاهل المواطن والتيسير عليه، ورفع المعاناة عنهم، وعدم إجبارهم على زيارة مكاتب التموين.