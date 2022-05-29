شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: عدم توريد القمح طبقا للحيازة الزراعية يعد جريمة طبقا للقانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة، عن قيام بعض المزارعين بعدم زراعة الحيازة الزراعية بالقمح كما هي مقدمة، لافتا إلى رغبة من الفلاح فى أن يأخذ الكيميائي للقمح فيقوم بكتابة فى الحيازة أنه سيزرع 3 أفدنة، وعلى أرض الواقع يزرع فدان فقط، والباقى برسيم.

وتابع قائلا خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم: ارجو أن تساعدونى فى المحافظات المنتجة للقمح مثل الغربية والمنوفية وكفر الشيخ والشرقية والفيوم على توريد القمح طبقا لما هو موجود بالحيازات الزراعية، مضيفا: عملنا لجان من التموين والزراعة والجمعيات الزراعية ومباحث التموين، وهتنزل على الأرض وسيتم محاسبة المزارع على توريد ما هو مكتوب بالحيازة، بواقع 12 أردب على الفدان، ولو لم تعطينى ذلك سيكون هو تبديد للسلع التموينية.

وأضاف: الحل فى تطبيق القانون وإذا لم نساعد بعض فى تطبيق القانون ستضيع منا فرص، ونحن فى أزمة عالمية اقتصادية، وآى توفير طن قمح هو توفير الأمن الغذائي الذي هو أمن قومى، مضيفا: لن نسمح لأي كائن من كان لا يقوم بالتوريد الفعلي لما هو مطلوب منه طبقا للحيازة الزراعية للقمح، آي كان موقعه من المجتمع صغير أو كبير وهذا التزام أمامكم بتطبيق القانون، واللى مش هيورد يبقى تبديد فى السلع التموينية، وهى ليست جنجة وإنما جريمة يعاقب عليها القانون بأشد العقاب، وأنا لا اريد أن اصل لذلك، وإنما اريد أن احصل على التوريد الفعلي الذي يؤمن الأمن الغذائى لمصر.