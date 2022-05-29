29 مايو , 2022
تفريق تظاهرة بالغاز المسيل للدموع في إيران بعد انهيار مبنى
استخدمت الشرطة الإيرانية الغاز المسيل للدموع وأطلقت عيارات تحذيرية لتفريق تظاهرة احتجاج في جنوب غرب البلاد بعد انهيار مبنى تسبّب بمقتل 29 شخصاً، كما ذكرت وسائل إعلام محلية السبت.
وانهار مبنى «متروبول» المكوّن من عشرة طوابق قيد البناء في آبادان، إحدى المدن الكبرى في محافظة خوزستان، جزئياً الإثنين وسط شارع مزدحم.
وأعلنت حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي الأحد «يوم حداد وطنياً» على الضحايا.
ومنذ الأربعاء، تشهد آبادان ومدن أخرى تظاهرات ليلية في خوزستان للمطالبة باتخاذ إجراءات قانونية ضد المسؤولين عن الكارثة التي تعد من الحوادث التي سقط فيها أكبر عدد من القتلى منذ سنوات.
وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أن تظاهرات أخرى جرت الجمعة في مدن عدة بوسط إيران بينها أصفهان ويزد، تضامناً مع أسر الضحايا.
وردّد بعض المتظاهرين هتافات «الموت للمسؤولين غير الكفوئين»، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية.
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