ارتفاع حصيلة انهيار مطعم في الجادرية إلى 3 ضحايا

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – بغداد

أفاد مصدر مطلع، اليوم الاحد، بارتفاع حصيلة ضحايا انهيار مطعم في منطقة الجادرية وسط بغداد، إلى ثلاثة ضحايا.



وقال المصدر للسومرية نيوز، إن "فرق الدفاع المدني انتشلت جثة أخرى من تحت أنقاض مطعم ليلى في منطقة الجادرية"، لافتا الى ان "الجثة تعود لأحد العاملين في المطعم وقد توفي متأثراً بجراحه"، مؤكداً أن "عدد الضحايا ارتفع ليصبح ثلاثة وفيات".

وبين أن "العمل ما زال مستمراً بالبحث اذا كان هناك متوفين آخرين تحت الأنقاض".