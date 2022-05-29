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بغداد - ياسين صفوان - طريقة عمل بان كيك اللوتس، وصفة مميزة لحلى البان كيك الذي يحب الجميع وخاصة الأطفال الصغار تناوله على وجبة الفطور أو كنوع من التحلية.
وبان كيك اللوتس صنف مبتكر من أصناف البان كيك التقليدية، وهو من أنواع الحلويات الغربية التي بات لها مكانة متقدمة على موائدنا العربية.
يمتاز البان كيك بسهولة تحضيره والإضافات الشهية التي يمكن تناولها معه، مثل صوص الشوكولاته والنوتيلا وشراب القيقب والعسل والموز وغيرها من الإضافات اللذيذة التي تضفي المزيد من الطعم لهذا النوع من الحلويات.
مقادير عمل بان كيك اللوتس:
يمتاز البان كيك بسهولة تحضيره والإضافات الشهية التي يمكن تناولها معه، مثل صوص الشوكولاته والنوتيلا وشراب القيقب والعسل والموز وغيرها من الإضافات اللذيذة التي تضفي المزيد من الطعم لهذا النوع من الحلويات.
مقادير عمل بان كيك اللوتس:
- 1 كوب دقيق
- 1 كوب حليب
- 2 ملعقة كبيرة سكر
- زبدة اللوتس حسب الرغبة
طريقة التحضير
- في وعاء عميق، ضعي كلاً من البيض والسكر والفانيلا والموز واخفقي جيداً
- أضيفي باقي المكونات واخفقي من جديد بالخلاط الكهربائي أو اليدوي للحصول على مزيج متجانس
- في مقلاة غير قابلة للإلتصاق، ضعي كمية من المزيج واتركيه لمدة دقيقتين حتى ينضج ثم اقلبيه على الجهة الأخرى
- كرري الخطوات لحين الإنتهاء من باقي كمية العجين
- ضعي البان كيك في صحن التقديم وزينيه بزبدة اللوتس ثم قدميه.
- أضيفي باقي المكونات واخفقي من جديد بالخلاط الكهربائي أو اليدوي للحصول على مزيج متجانس
- في مقلاة غير قابلة للإلتصاق، ضعي كمية من المزيج واتركيه لمدة دقيقتين حتى ينضج ثم اقلبيه على الجهة الأخرى
- كرري الخطوات لحين الإنتهاء من باقي كمية العجين
- ضعي البان كيك في صحن التقديم وزينيه بزبدة اللوتس ثم قدميه.