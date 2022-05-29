ميلان يرد على مجاملة أنشيلوتي

وكتب ميلان، على حساب الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تهانينا لريال مدريد وكارلو أنشيلوتي على الفوز بدوري أبطال أوروبا".

وجاء ذلك بعد أن أرسل أنشيلوتي تهنئة إلى ميلان قبل أيام قليلة، عقب فوز الروسونيري بلقب الدوري الإيطالي.



ونجح أنشيلوتي في الوصول إلى التتويج الرابع في مسيرته كمدرب بدوري أبطال أوروبا، حيث حصد لقبين مع ميلان ومثلهما مع ريال مدريد

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن أنشيلوتي أول مدير فني يحقق هذا الإنجاز في البطولة الأوروبية.

وتوقف رصيد تتويجات ليفربول عند 6 ألقاب، علما بأن اخر كأس حصدها الريدز تعود إلى موسم 2018/2019

