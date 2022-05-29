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ميلان يرد على مجاملة أنشيلوتي

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-05-29 | 12:44

ميلان يرد على مجاملة أنشيلوتي

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بعث ميلان برسالة إلى الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، عقب التتويج بلقب .
وكتب ميلان، على حساب الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تهانينا لريال مدريد وكارلو أنشيلوتي على الفوز بدوري أبطال أوروبا".

وجاء ذلك بعد أن أرسل أنشيلوتي تهنئة إلى ميلان قبل أيام قليلة، عقب فوز الروسونيري بلقب .


ونجح أنشيلوتي في الوصول إلى التتويج الرابع في مسيرته كمدرب بدوري أبطال أوروبا، حيث حصد لقبين مع ميلان ومثلهما مع .

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن أنشيلوتي أول مدير فني يحقق هذا الإنجاز في البطولة الأوروبية.

وتوقف رصيد تتويجات عند 6 ألقاب، علما بأن اخر كأس حصدها الريدز تعود إلى موسم 2018/2019

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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