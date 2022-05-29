عاجل.. الجيش المصري يعلن مقتل 10 عناصر إرهابية خلال مداهمة في شمال سيناء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن الجيش المصري، اليوم الأحد، مقتل 10 عناصر إرهابية خلال مداهمة في شمال سيناء.



وبحسب بيان للمتحدث العسكري المصري فإن القوات عثرت بحوزة الإرهابيين على عدد من الأسلحة والذخائر والقنابل اليدوية والأحزمة الناسفة وكميات من مادة شديدة الانفجار.

وأكد البيان أنه تم التحفظ على جثث العناصر الإرهابية لحين اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

ولفت إلى أنه تم القبض على أحد العناصر الإرهابية المصابة قبل تمكنه من الهرب؛ حيث ضُبطت معه بندقية آليه وخزينتا ذخيرة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية بواسطة جهات التحقيق المختصة.