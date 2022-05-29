تعرف على سعر الدولار اليوم في السودان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

تراجع سعر الدولار اليوم في السودان خلال تعاملات الأحد 29 مايو 2022، لدى البنوك وفي السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).



تراجع سعر الدولار اليوم في السودان لدى البنوك ليصل إلى 567.75 جنيه للشراء، و571.88 جنيه للبيع، مقابل 567.75 جنيه للشراء، و572 جنيها للبيع، أمس وفقا للموقع الإلكتروني لبنك الخرطوم (أكبر بنك حكومي في السودان).

كما انخفض سعر الدولار اليوم في السودان لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى 570 جنيها مقابل 571 جنيها، أمس بحسب وسائل إعلام محلية.

وأعلن بنك السودان المركزي مساء الثلاثاء الماضي عن الانتهاء من تلبية كل الطلبات التي تقدمت بها المصارف لمقابلة احتياجات عملائها من النقد الأجنبي.

وسيستمر بنك السودان المركزي في تلبية طلبات المصارف من النقد الأجنبي دعماً لاستقرار سوق النقد الأجنبي.

وقال الجهاز المركزي للإحصاء في السودان يوم الثلاثاء 17 مايو/أيار الجاري إن معدل التضخم السنوي تباطأ إلى 220.71% في أبريل/نيسان من 263.16% في مارس/آذار.

وسجل سعر اليورو اليوم في السودان لدى البنوك 608.84 جنيه (المتوسط الترجيحي) و602.50 جنيه في الصرافات.

فيما قفز سعره لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى 615 جنيها مقابل 605 جنيهات، أمس.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في السودان لدى البنوك 716.99 جنيه (المتوسط الترجيحي) و709.53 جنيه في الصرافات.

فيما انخفض سعره لدى السوق الموازية (السوداء) إلى 650 جنيها مقابل 716 جنيها أمس.

سجل سعر الريال السعودي اليوم في السودان لدى البنوك 151.85 جنيه (المتوسط الترجيحي) و150.27 جنيه في الصرافات.

ويتداول سعر الريال السعودي اليوم في السودان لدى السوق الموازية (السوداء) عند مستوى 150 جنيها.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم في السودان لدى البنوك 155.17 جنيه (المتوسط الترجيحي) و153.55 جنيه في الصرافات.

فيما تراجع سعره لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى 155 جنيها مقابل 156 جنيها، أمس.

وتداول البنوك سعر الدينار الكويتي اليوم في السودان عند 1860.65 جنيه (المتوسط الترجيحي) و1841.28 جنيه في الصرافات.