قرقاش يؤكد أن جهود الإمارات ومصر والأردن لها انعكاسات إيجابية عربيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 مايو 2022

قال الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، الأحد، إن تضافر جهود الإمارات ومصر والأردن ستكون له انعكاسات إيجابية على مجمل دول المنطقة وتنميتها.



وغرد الدكتور أنور قرقاش عبر "تويتر" قائلا: "تؤمن الإمارات بأن العمل الجماعي والشراكات الاقتصادية هي الطريق الأفضل لتعزيز استقرار وازدهار المنطقة ورفاه شعوبها".

وتابع: "عبر التكامل والتعاون الإقليمي، نواجه التحديات والمتغيرات الدولية ونضمن عدم تأثر دولنا بالأزمات العالمية وخاصة المرتبطة بالأمن الغذائي ومرونة سلاسل التوريد".

وأضاف: "اتفاقية الشراكة الصناعية التكاملية بين الإمارات والأردن ومصر تجسيد حقيقي لإيماننا بالعمل العربي المشترك والانطلاق به إلى آفاق أوسع من التعاون في مختلف المجالات".

وأكد أن "تضافر جهود الدول الثلاث بما تمتلكه من مقومات وإمكانيات سيكون له انعكاسات إيجابية على مجمل دول المنطقة وتنميتها".

ووقعت دولة الإمارات ومصر والأردن على اتفاقية "الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة".

وجرى توقيع الشراكة الأحد، بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة في دولة الإمارات، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس وزراء مصر، والدكتور بشر الخصاونة رئيس وزراء الأردن.