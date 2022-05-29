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بيل غيتس يتوقع جائحة جديدة.. خلال هذه الفترة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 مايو 2022

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أعرب الملياردير الأمريكي، بيل غيتس، عن توقعاته المستقبلية، مشيرا إلى أن جائحة جديدة محتملة ستظهر لدى البشرية خلال العقدين المقبلين .

 

وقال غيتس خلال حديث لصحيفة دياريو الإسبانية: "هناك احتمال بنسبة خمسين في المئة أن تكون لدينا جائحة آخرى في السنوات العشرين المقبلة".

 

وكان غيتس، قبل ذلك قد حذر مؤخرا من أن جائحة فيروس لم تنته بعد، وأنه "لا يزال من الممكن أن يكون هناك نوع آخر منها أكثر انتشارا وأكثر فتكا".

 

وفي مقابلة مع صحيفة "فاينانشيال تايمز"، قال غيتس إننا "لم نشهد الأسوأ بعد"، مشيرا إلى أنه " لا يريد أن يكون "صوتا متشائما، إلا أن احتمال ظهور متغير جديد أكثر ضراوة يزيد كثيرا عن خمسين في المئة".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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