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الأمم المتحدة تؤكد أن أكثر من 4000 مدني قتلوا في أوكرانيا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 مايو 2022

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قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في بيان  إن "أكثر من 4000 مدني قتلوا في أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي في 24 فبراير (شباط)، على الرغم من أن العدد الحقيقي من المرجح أن يكون أعلى من ذلك بكثير".

 

ووفقاً للمفوضية السامية لحقوق الإنسان قُتل 4031 شخصاً في المجموع بينهم نحو 200 طفل.

 

وقُتل معظمهم بأسلحة متفجرة ذات تأثير واسع مثل القصف بالمدفعية الثقيلة أو الغارات الجوية.

 

وتنشر المفوضية عشرات المراقبين في أوكرانيا.

 

ولم تحمل المفوضية أي طرف المسؤولية عن سقوط القتلى.

 

وتنفي موسكو استهداف المدنيين في أوكرانيا.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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