الأمم المتحدة تؤكد أن أكثر من 4000 مدني قتلوا في أوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 مايو 2022

قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في بيان إن "أكثر من 4000 مدني قتلوا في أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي في 24 فبراير (شباط)، على الرغم من أن العدد الحقيقي من المرجح أن يكون أعلى من ذلك بكثير".

