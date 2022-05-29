الرئيس زيلينسكي يطالب بتصنيف روسيا دولة إرهابية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، روسيا بأنها دولة تمارس سياسة الإرهاب.



وقال زيلينسكي خلال خطاب مذاع بالفيديو يوم السبت: "سأستمر في تذكير العالم بأنه يجب فى نهاية المطاف أن يعترف بأن روسيا يجب أن توصف رسمياً بأنها دولة إرهابية وراعية للإرهاب".

وأضاف زيلينسكي أن هذا يعكس الواقع اليومي الذي أوجدته روسيا من خلال حربها العدوانية ضد أوكرانيا "وتريد مواصلة نقل ذلك إلى بقية أوروبا، وهذا الوصف لروسيا يجب أن يتم ترسيخه قانونياً".

وأعرب زيلينسكي عن أنه يريد أن يخاطب المشاركين في القمة الأوروبية الخاصة في بروكسل وأن يتحدث معهم عن ذلك.

وقال زيلينسكي: "أريد أن أحادثهم بخصوص الإرهاب، الذي أصبح اليوم في الواقع الشكل الوحيد من الإجراءات التي تتخذها الدولة الروسية ضد أوروبا، إنه إرهاب على أراضي أوكرانيا، إرهاب في سوق الطاقة الأوروبي، وليس فقط في بلادنا، إرهاب في سوق الغذاء، في جميع أنحاء العالم، وأي إرهاب سيأتي بعد ذلك؟".

وشدد زيلينسكي على أن الأوروبيين فقط يمكنهم أن يوقفوا سياسات مثل هذه الدولة.

كان البرلمان الأوكراني صنف خلال أبريل (نيسان) الماضي روسيا دولة إرهابية.