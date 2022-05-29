شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل جندي تركي بانفجار عبوة ناسفة شمالي العراق والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، مقتل أحد عناصرها المشاة في منطقة عمليات "المخلب - القفل" جراء انفجار عبوة ناسفة شمالي العراق.



وأضافت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأناضول للأنباء أن الانفجار تسبب أيضاً بإصابة عنصر آخر، جرى نقله إلى المستشفى.

وفي 18 أبريل (نيسان) الماضي أطلقت تركيا عملية "المخلب ـ القفل" ضد عناصر حزب العمال الكردستاني في مناطق متينا وزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.

وكانت الحكومة العراقية أعلنت رفضها للعملية العسكرية التركية شمال البلاد، واصفة إياها بأنها تمثل خرقاً للسيادة ومخالفة لمبدأ حُسن الجوار.