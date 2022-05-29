شكرا لقرائتكم خبر عن نائب عن "التنسيقية": الحكومة نجحت فى مواجهة الأزمات وعلينا تكثيف حملات التوعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد النائب أكمل نجاتي، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالجهود الحكومية في اتخاذ التدابير لمواجهة الأزمة الغذائية العالمية .

وقال نجاتي، في كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم:"لقد نجحت الوزارة فى التخطيط الاستراتجي لمواجهة الأزمات الكبري، ولدينا مخزون استراتيجي يكفي لمواجهة الأزمات التي يشدها العالم".

وأشار "نجاتي"، إلى ضرورة تكثيف التوعية بالأزمة الغذائية، وتوعية ودور جمعيات حماية المستهلك، والجمعيات التعاونية الاستهلاكية حتي تخاطب محدود الدخل".

ووجه "نجاتي" سؤالا لوزير التموين:" ما هي إستراتيجية وزارة التموين حال استمرار أزمة الروسية الأوكرانية وما هي استعدادات الوزارة لمواجهة استمرار الأزمة".