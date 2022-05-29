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وزير التموين: استهلاك المصريين ارتفع خلال شهر رمضان 50% وكأننا لم نشهد أزمة

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القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور على مصيلحى وزير التموين، إن الحكومة من الممكن أن  تحدد سعر السلع لفترات زمنية مؤقتة، ضاربا المثل أزمة القمح عقب الحرب الروسية الأوكرانية، مضيفا :" حددنا سعر العيش الحر لمدة 3 أشهر".

 

وتابع:" نعمل على توفير السلع، وندفع بالسلع بأسعار معتدلة مثلما حدث فى شهر رمضان" مضيفا :" الاستهلاك كان مرتفع جدا فى شهر رمضان الماضى، وكأننا لا نمر بأزمة عالمية، وهذه من عادات شعبنا بأن يكون استهلاكنا مرتفع فى شهر رمضان، وكان يوجد زيادة 50% خلال شهر رمضان مقارنة بأي شهر آخر، موجها الشكر لكل من القوات المسلحة والغرف التجارية والسلاسل والمحافظين على عملهم جميعا فى توفير السلع".

 

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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