شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: استهلاك المصريين ارتفع خلال شهر رمضان 50% وكأننا لم نشهد أزمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور على مصيلحى وزير التموين، إن الحكومة من الممكن أن تحدد سعر السلع لفترات زمنية مؤقتة، ضاربا المثل أزمة القمح عقب الحرب الروسية الأوكرانية، مضيفا :" حددنا سعر العيش الحر لمدة 3 أشهر".

وتابع:" نعمل على توفير السلع، وندفع بالسلع بأسعار معتدلة مثلما حدث فى شهر رمضان" مضيفا :" الاستهلاك كان مرتفع جدا فى شهر رمضان الماضى، وكأننا لا نمر بأزمة عالمية، وهذه من عادات شعبنا بأن يكون استهلاكنا مرتفع فى شهر رمضان، وكان يوجد زيادة 50% خلال شهر رمضان مقارنة بأي شهر آخر، موجها الشكر لكل من القوات المسلحة والغرف التجارية والسلاسل والمحافظين على عملهم جميعا فى توفير السلع".