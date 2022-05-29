شكرا لقرائتكم خبر عن حزب إرادة جيل يشيد بدعوى الرئيس السيسي لإطلاق 2023 عاما للشباب العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية باعتبار 2023 عام الشباب العربى.

وذكر النائب تيسير مطر فى تصريح له، أن هذا القرار من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسى يؤكد مدى اهتمامه بالشباب بصفة عامة والشباب العربى بصفة خاصة، وحرصه على أن يقوم الشباب العربى بدور كبير فى بناء وحماية الدول العربية.

وأضاف النائب تيسير مطر أن قطاع الشباب يمثل بعداً أساسياً للأمن القومي للدول، وهناك أهمية كبرى لبناء فهم ووعي حقيقي للشباب على نحو يعزز الاستقرار والأمن، مؤكدا أن دعوة الرئيس السيسي باعتبار 2023 عام الشباب العربى، يؤكد ايمان الرئيس أن كتلة الشباب تمثل طاقة إيجابية هائلة يتعين العمل على تعظيم الإمكانات والقدرات العربية المشتركة لحسن استخدامها واستثمارها، ولتحصين عقول الشباب العربي ضد الأيديولوجيات المتطرفة والحيلولة دون غرس أي أفكار هدامة أو مغلوطة بها، والتي من شأنها أن تهدد مقدرات وكيان الدول العربية.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال لقائه بوزراء الشباب العرب أمس، اقترح في ختام اللقاء إطلاق عام 2023 عاماً للشباب العربي، بحيث يتم تنظيم مجموعة من الأنشطة بالتناوب بين العواصم العربية المختلفة على مدار العام، وكذلك دراسة إنشاء اتحاد للشباب العربي، وذلك كآلية متطورة تعمل كجسر ومنصة تساهم في تعظيم التفاعل بين الشباب العربي بشكل منتظم وممنهج للتعرف عن قرب على القواسم المشتركة والخصوصيات الثقافية لكل دولة، بالإضافة إلى توحيد الشباب العربي نحو إدراك قضاياهم واهتماماتهم، وذلك لتعميق أواصر العلاقات على المستوى الشعبي بين الشباب، ومساعدتهم على التصدي للشائعات وتصويب الانحرافات الفكرية ومواجهة الأفكار المغلوطة والهدامة والمتطرفة والظواهر السلبية التي تلقي بظلالها على الوعي المجتمعي.