شكرا لقرائتكم خبر عن فى إطار الحوار المجتمعى.. دوامة "النفقة والرؤية" داخل أروقة المحاكم.. نقلا عن برلماني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " في إطار الحوار المجتمعى.. دوامة النفقة والرؤية داخل أروقة المحاكم"، استعرض خلاله الفترة الزمنية التي تستغرقها أحكام النفقة والرؤية وتجاوزهما العام في إصدار الأحكام، ومطالب بزيادة النفقة المؤقتة من 500 لـ 1200 جنيه، ومقترح بتنفيذ أحكام الرؤية بغرف إقامة بالفنادق والنوادى احتراما للخصوصية، وإليكم نص التقرير كاملا: