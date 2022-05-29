شكرا لقرائتكم خبر عن نائب عن "التنسيقية" لوزير التموين: ما خطتكم حال استمرار أزمة روسيا وأوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه النائب أكمل نجاتي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لوزير التموين الدكتور علي مصيلحى، قائلا:" لقد نجحت الوزارة فى التخطيط الاستراتجي لمواجهة الأزمات الكبري، ولدينا مخزون استراتيجي يكفي لمواجهة الأزمات التي يشدها العالم".

وأشار "نجاتي" أثناء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة استيضاح سياسة الحكومة بشأن الإجراءات التي اتخذتها لمواجهة أزمة الغذاء العالمية وتداعياتها على الدولة المصرية فى نطاق وزارة التموين والتجارة الداخلية، إلى أننا فى حاجة إلى توعية ودور جمعيات حماية المستهلك، والجمعيات التعاونية الاستهلاكية حتي تخاطب محدود الدخل".

ووجه "نجاتي" سؤالا لوزير التموين:" ما هي إستراتيجية وزارة التموين حال استمرار أزمة الروسية الأوكرانية، وما هي استعدادات الوزارة لمواجهة استمرار الأزمة".