شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: الأزمة الحالية أضعاف أزمة الغذاء 2008 وحرب أوكرانيا زادت منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الأزمة التى يمر بها العالم اليوم غير مسبوقة، قائلا: "وهى توازى أضعاف أضعاف ما حدث فى أزمة الطعام عام 2008، خاصة أنه تزامن مع أزمة التضخم المرتبطة بفترة ما بعد التعافى من فيروس كورونا المستجد، لتأتى الأزمة الروسية لتضاعف الأزمة".

وأوضح وزير التموين، خلال الجلسة العامة لمجلس الشوخ، اليوم الأحد، أن هناك اضطراب كبير فى سلاسل الإمداد على مستوى العالم، ما دفع بعض الدول إلى الحد من تصدير بعض السلع وترشيد استيراد الأخرى، لافتا إلى أن الدولتين طرفى الأزمة (روسيا – أوكرانيا) جزء كبير جدا من المتاح للتصدير، موضحا أن أوكرانيا وحدها تمثل نحو 30% من زيت عباد الشمس القابل للتصدير.

وأشار المصيلحى، إلى أن مفهوم الأمن الغذائى للمواطن هو ما يهم الحكومة، لافتا إلى أن هذا المفهوم يعنى توافر السلع، وإمكانية الوصول إلى منافذ بيع السلع، وتوفير السلع بأسعار مناسبة وعادلة للمواطنين.