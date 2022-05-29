شكرا لقرائتكم خبر عن مطالبات في مجلس الشيوخ بالتحول إلى الدعم النقدى لترشيد استهلاك القمح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترح النائب عبد السلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، دراسة استخدام الدعم النقدى، لافتا إلى أن مصر من أعلى الدول فى العالم استهلاكا للقمح، حيث يصل متوسط استهلاك الفرد من القمح 200 كيلو فى السنة، وهو معدل عال على مستوى العالم.

جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة للشيوخ اليوم، طلب مناقشة مقدم من النائب طارق نصير وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي عن حزب حماة الوطن، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الاجراءات التي اتخذتها لمواجهة أزمة الغذاء العالمية وتداعياتها على الدولة المصرية فى نطاق وزارة التموين والتجارة الداخلية، وتكون أولوية.

وأضاف رئيس زراعة الشيوخ أن رغيف العيش بخمسة قروش مضيفا فى الظروف الحالية،لابد من إعادة النظر فى الدعم النقدي لأن الدعم النقدى سيؤدي إلى ترشيد الاستهلاك فى القمح ورغيف الخبز وفى نفس الوقت نحافظ على الدخول المنخفضة ونتجنب الفاقد والفساد كما أن المواطن سوف يستخدم الدعم بطريقة مرشدة مضيفا نحن فى ظروف استثنائية تطول أو تقصر لا يعلمها إلا الله والوزارة تبذل جهد لتوفير الغذاء والحمد الله لم نحس باي شي حتى الآن مؤكدا على ان التحول للدعم النقدى سيفيد جدا فى المرحلة الحالية.

وتساءل النائب محمد مجدى الدين بركات عن سياسة الحكومة عن إنتاج الخبز من الشعير واستغلال الشعير كبديل للقمح وآليات تعويض قلة المواد الغذائية وضبط الأسعار وانفاذ القانون بشكل مباشر، لافتا إلى أن تطبيق القانون من شأنه الحد من جشع التجار وهو ما يؤدي إلى توافر السلع الغذائية.

وقال النائب محمد نبيل حلاوة رئيس لجنة الصناعة أن أزمة الغلاء هى أزمة عالمية وغير مرتبطة بالدولة المصرية ولها تبعات فى ارتفاع أسعار المدخلات والشحن والمنتجات والمواد الخام مضيفا نحتاج الى سماع رؤية وزارة التموين بشان التوسع فى اقامة المعارض وخلق المنافسة بين التجار والتخفيف على كاهل المستهلك وتابع قائلا: نريد ان نطمئن على الأرصدة الاستراتيجية عن القمح والسكر والزيت فى ظل الأزمة العالمية وكذلك قيام وزارة التموين بضبط المواصفات والأسعار المتداولة بما يحقق صالح المستهلك.