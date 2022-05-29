شكرا لقرائتكم خبر عن "خطة النواب" توصى بمحاسبة المسئول عن إهدار 400 مليون جنيه فى شبكة مياه بطهطا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، بتحديد المسئولية عن تحميل الدولة بفروق أسعار والتكاليف الناتجة عن التأخير فى إنشاء محطة وشبكة المياه بمحطة مياة طهطا الجديدة بمركز طهطا بسوهاج، وعدم الاستفادة الكاملة من مبلغ 400 مليون جنيه المنفق علي إنشاء المحطة و الشبكة، حيث أنه تم حرمان مئات الآلاف من الأهالى المقيمين بمدينة طهطا وعدد 15 قرية وتوابعهم من خدمة توصيل مياه الشرب النظيفة و شرب كوب ماء نظيف، بسبب وجود مشاكل وعيوب ببعض الخطوط بالشبكة، كما أوصت اللجنة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المسئول عن ذلك، وتحميله كافة التكاليف التى تحملتها الدولة المصرية، فضلا عن تسلم اللجنة خلال الاجتماع خطة زمنية للانتهاء من مشروع محطة مياه طهطا وشبكاتها بمحافظة سوهاج.

وأوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، بتحديد المسئولية عن تحميل الدولة فروق أسعار وتكاليف إنشاء شبكة المياه بمركز طهطا بسوهاج، وإهدار مبلغ 400 مليون جنيه فى إنشاء الشبكة، حيث أنه تم حرمان مئات الآلاف من الأهالى المقيمين بتلك القرى من خدمة توصيل مياة الشرب النظيفة و شرب كوب ماء نظيف بسبب وجود مشاكل وعيوب ببعض الخطوط بالشبكة، كما أوصت اللجنة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المسئول عن ذلك وتحميله كافة تكاليف التى تحملها الدولة المصرية، فضلا عن تسلم اللجنة خلال الاجتماع خطة زمنية للانتهاء من مشروع محطة مياه طهطا وشبكاتها بمحافظة سوهاج.

وكانت اللجنة قد ناقشت خلال اجتماعها اليوم، طلب الإحاطة المقدم من النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، نائب طهطا وطما وجهينة بسوهاج، موجه لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن عدم توصيل خدمة مياة الشرب من محطة مياة طهطا الجديدة (شطورة) لعدد 15 قرية بالإضافة إلى النجوع التابعة لهم وحرمان مئات الآلاف من الاهالى المقيمين بتلك القرى من خدمة توصيل مياة الشرب النظيفة و شرب كوب ماء نظيف بسبب وجود مشاكل وعيوب ببعض الخطوط بالشبكة رغم أنفاق الدولة حوالى 400 مليون جنية على إنشاء هذه المحطة والشبكات التابعة لها لتقديم خدمة ملائمة للمواطنين بمراكز وقرى ونجوع طهطا.

وقال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، مقدم طلب الإحاطة محل المناقشة، إن هذا المشروع العملاق وعلى الرغم من تكلفتة الكبيرة لم يحقق الغرض من إنشائه بشكل كامل حتى الآن فى ظل الاحتياج الشديد لهذه القرى والنجوع لكوب ماء نظيف وهو الهدف من الإنشاء.

واستنكر سالم وجود مشاكل وعيوب بالمشروع خلال عملية الإنشاء ما يحول دون تحقيق هذا الهدف منه وهو خدمة المواطنين وطالب سالم بضرورة الانتهاء من هذا المشروع سريعا والذي بدء العمل بة منذ أكثر من 10 سنوات.