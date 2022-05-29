شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بمجلس الشيوخ يطالب بـ"تسعيرة جبرية" على بعض السلع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترح النائب أحمد صلاح الدين أبو الخير عضو مجلس الشيوخ تشكيل مجموعة وزارية لمواجهة الأزمة التى تواجه البلاد لتقليل الوقت وسرعة اتخاذ القرار، مضيفا نريد اتخاذ إجراءات مثل تجديد هامش ربح لبعض السلع ووضع تسعيرة جبرية على سلع معينة لبعض الوقت.

وقال الدكتور محمد شوقى العنانى نحن فى حرب عالمية اقتصادية ونمر فى تتابع خلال العقدين الأخيرين بأزمات من هذا القبيل بدءا من أزمة المناخ العالمى ومرورا بكوفيد 19 ثم ما يحدث الآن الذى لا نعلم متى ينتهى مضيفا الموضوع ليس خاص بوزارة التموين وإنما جزء من منظومة نتحدث عن الحكومة والدولة.

وتابع قائلا التساؤلات المطروحة ليس هدفها فقط اطمئنان الناس بقدر اجلاء الحقيقة لهم مضيفا يتعين قيام الحكومة باجرءات مثل الرقابة على الاسعار والاسواق وتوعية الناس بالمخاطر الحقيقية مؤكدا نحن فى حالة حرب ويجب ان يتعامل الناس البسطاء على هذا الاساس.

جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة للشيوخ اليوم طلب مناقشة مقدم من النائب طارق نصير وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي عن حزب حماة الوطن، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الاجراءات التي اتخذتها لمواجهة أزمة الغذاء العالمية وتداعياتها على الدولة المصرية فى نطاق وزارة التموين والتجارة الداخلية،

ودعا النائب فى طلب المناقشة إلى التوسع الراسي والأفقي فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية وتحسين جودة البذور والتقاوي وشراء المحاصيل من الفلاحين بسعر مشجع وتعزيز جهود ضبط الأسواق وتوفير السلع ولاسيما السلع الإستراتيجية بأسعار مناسبة ودراسة سبل تنويع مصادر السلع الغذائية الأساسية.

وقال أن الأمن الغذائي لأي دولة يرتبط ارتباطا وثيقا بالأمن القومي لمجتمعها ويشكل الصراع الروسي الأوكراني الذي بدأ 24 فبراير الماضي ضمن عوامل أخرى أكبر تهديدا، وقد مثلت أكبر صدمة اقتصادية عالمية منذ عقد من الزمن.

وأضاف أن ارتفاع أسعار المحاصيل على مستوى العالم يهدد الكثير من سكان العالم بخطر المجاعة وخاصة أن دولتي روسيا وأوكرانيا سلة غذاء خبر ويصدر أن نحو ربع إنتاج القمح والشعير العالمي وما يقرب من نصف حجم الإنتاج العالمي من زيت وبذور عباد الشمس.