شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شينزو أبي يؤكد أن مواقف زيلينسكي تسببت في الصراع بأوكرانيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

قال رئيس وزراء اليابان السابق، شينزو آبي، إن موقف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي من عضوية بلاده في الناتو، ورفضه حل النزاع في دونباس أدى إلى إطلاق عملية روسية خاصة في أوكرانيا.



وأضاف آبي في مقابلة مع "الإيكونومست": "ربما كان من الممكن تجنب الأعمال العدائية إذا اضطر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى التعهد بأن بلاده لن تنضم إلى الناتو، أو أن يُجبر على منح درجة عالية من الحكم الذاتي لجيبين (لوغانسك ودونيتسك) في الشرق (الأوكراني)".

وأشار السياسي الياباني إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يستطيع التأثير على زيلينسكي.