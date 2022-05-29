موسكو تمدد حظر الطيران بجنوب أراضيها حتى 6 يونيو القادم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أفادت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية بتمديد القيود المفروضة على استخدام الطائرات في مطارات بجنوب ووسط روسيا، إلى 6 يونيو القادم.



وجاء في بيان صدر عن الوكالة: "تم تمديد نظام حظر الطيران المؤقت في 11 مطارا روسيا حتى الساعة 03:45 بتوقيت موسكو من يوم 6 يونيو(حزيران) القادم".

ويشمل هذا الحظر الذي تم إدخاله في 24 فبراير (شباط) الماضي، المطارات في مدن أنابا، وبيلغورود، وبريانسك، وفورونيج، وغيلينجيك، وكراسنودار، وكورسك، وليبيتسك، وروستوف على نهر الدون، وسيمفيروبول، ويليستا.

وتعمل كل المطارات الروسية الأخرى بنظامها العادي.