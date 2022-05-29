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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. ضربة جوية عراقية تقتل 3 إرهابيين في ديالى والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 مايو 2022
متابعات_الخليج 365
أعلن الجيش العراقي، اليوم الأحد، مقتل 3 إرهابيين وجرح آخر ضمن عملية استخباراتية بجبال حمرين في ديالى.
وبحسب خلية الإعلام الأمني فإنه تم تنفيذ الضربات الجوية بإشراف قيادة العمليات المشتركة ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة من جهاز المخابرات الوطني العراقي وبالتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة .
ونفذت القوات ضربتين جويتين بواسطة طائرات F_16 العراقية، أسفرتا عن قتل 3 إرهابيين وجرح رابع.
كما تم تدمير "كهف" في منطقة زرلوك بجبال حمرين ضمن قاطع عمليات ديالى.