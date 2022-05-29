وكالة: فقدان طائرة تابعة لشركة طيران خاصة في نيبال وعلى متنها 22 شخصا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

قال مسؤولون حكوميون وشركات طيران لـ"رويترز"، إن طائرة تابعة لشركة طيران خاصة في نيبال اختفت اليوم الأحد، وعلى متنها 22 شخصا.



وأضاف المسؤولون أن الطائرة الصغيرة كانت في طريقها من بلدة بوخارا السياحية إلى جومسوم في غرب نيبال.

من ناحية أخرى، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الطائرة المفقودة كانت تقل أربعة هنود وثلاثة يابانيين. والباقون مواطنون نيباليون، وكانت متجهة إلى مدينة جومسوم في نيبال.

وقال مراقب الحركة الجوية في مطار جومسوم إنهم تلقوا تقريرًا غير مؤكد عن ضوضاء عالية في المنطقة.

فيما أرسلت السلطات مروحية إلى آخر منطقة حدث فيها اتصال مع الطائرة المفقودة، لبدء إجراءات البحث عنها.