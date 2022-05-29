مقتل جندي تركي سابع بالعراق.. خلال 5 أيام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

قتل جندي تركي هو السابع منذ بدء عملية عسكرية تشنها أنقرة ضد مسلحين أكراد في شمال العراق.



وبحسب وزارة الدفاع التركية، اليوم الأحد، فإن أحد جنودها قُتل فيما أُصيب آخر السبت خلال عملية عسكرية في شمال العراق.

وترتفع بذلك حصيلة الجنود الأتراك الذين قتلوا في المنطقة نفسها منذ الثلاثاء إلى سبعة.

وانفجرت عبوة ناسفة أثناء مرور الجندييْن، وفقا لبيان صادر عن وزارة الدفاع التركية.

وتنفّذ تركيا بشكل متكرر هجمات في العراق حيث لحزب العمال الكردستاني قواعد ومعسكرات تدريب في منطقة سنجار وفي المناطق الجبلية في إقليم كردستان العراق الحدودي.

والإثنين أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إطلاق عملية عسكرية جديدة قريبا في شمال سوريا تهدف إلى إقامة "منطقة آمنة" لأنقرة بعرض 30 كيلومترا عند حدودها.

كانت وزارة الدفاع التركية، أعلنت السبت "تحييد" 21 عنصرًا من حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه إرهابيا، شمالي العراق وسوريا.

وأطلقت تركيا في 18 أبريل/نيسان الماضي، عملية "المخلب-القفل" ضد عناصر الحزب الكردستاني الذي تصنفه إرهابيا، في مناطق متينا وزاب وأفشين-باسيان شمالي العراق.

وتأتي العملية التي أطلق عليها اسم "قفل المخلب" بعد عمليتي "مخلب النمر" و"مخلب النسر" اللتين أطلقهما الجيش التركي في شمال العراق عام 2020.