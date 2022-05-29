الجابر: القابضة ADQ تخصص 10 مليارات دولار للاستثمار في مشاريع "الشراكة الصناعية التكاملية"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات عن استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار في إطار شراكة صناعية مع مصر والأردن.



وصباح اليوم الأحد، انطلقت فعاليات مؤتمر إعلان "الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة" بين الإمارات والأردن ومصر.

وفي كلمته بالمؤتمر، أعلن الدكتور سلطان الجابر إنه تماشياً مع توجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، ستخصص القابضة ADQصندوقا استثماريا بقيمة 10 مليارات دولار للاستثمار في المشاريع المنبثقة عن هذه الشراكة في القطاعات المتفق عليها.

وقال الجابر إن دولة الإمارات تمتلك علاقات أخوية تاريخية على كل المستويات وفي جميع القطاعات مع الأردن ومصر.

ولفت إلى أن القيادة الرشيدة في دولة الإمارات حريصة على تطوير هذه العلاقات بشكل مستمر، وتمكينها لتعزيز التنمية المستدامة في الدول الثلاث، ولضمان الأمن والأمان والاستقرار والازدهار.

وتابع: "يعد القطاع الصناعي عنصرا اساسيا للنمو في ضوء الإمكانات التي تمتلكها دولنا في هذا المجال".

وأضاف: "نتطلع من خلال هذه الشراكة إلى تقديم نموج جديد للتكامل والتعاون وللشراكات النوعية مع الأشقاء في العالم العربي والأصدقاء في مختلف دول العالم".

وقال: "ستؤدي هذه الشراكة الطموحة إلى إتاحة فرص صناعية ذات قيمة اقتصادية مضافة تقدر بمليارات الدولارات وتطوير المشاريع الصناعية المشتركة في المستقبل".