لم يتبق له سوى عامين أو ثلاثة.. وسائل إعلام بريطانية: رسالة سرية تكشف عن حالة بوتين الصحية

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية عن تطورات الحالة الصحية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ومعاناته مع مرض السرطان.

ونشرت الصحيفة تقريراً عن أسرار مرض الزعيم الروسي، والتي انتشرت بشكل كبير بعد قرار غزو أوكرانيا والذي اتخذه قبل 3 أشهر.

ووفقاً للصحيفة، فإن بوتين "لم يتبق له من العمر سوى عامين إلى ثلاثة أعوام على الأرجح"، مشيرة إلى أن المرض أثّر بشكل كبير على بصره.

في الوقت ذاته، أشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إلى أنه تم إرسال رسالة سرية من أحد العملاء الروس إلى عميل FSB (جهاز الأمن الفيدرالي الروسي) السابق والهارب بوريس كاربيتشكوف، حيث كشفت عن معاناة بوتين من مرض السرطان بشكل حاد وسريع.

وكشفت الرسالة تداعيات مرض بوتين، منها رفضه ارتداء النظارات لأنه لا يريد الاعتراف بضعف بصره.

ولفتت الرسالة ايضاً إلى أن بوتين يمر بحالة نفسية سيئة، إذ أنه يهاجم مرؤوسيه بغضب بشكل لا يمكن السيطرة عليه.

وبحسب ما ذكرت قناة Telegram General SVR، فإن الزعيم الروسي خضع لعملية جراحية ناجحة للسرطان هذا الشهر، حيث يتعافى بعدما نصحة الأطباء بضرورة تلقي العلاج.

وتأتي هذه الأنباء بعدما ظهر بوتين في لقاء تلفزيوني حكومي مع حليفه ألكسندر لوكاشينكو في سوتشي، عندما التقطته الكاميرا وهو يلوي قدميه بشكل محرج أثناء جلوسهما لإجراء محادثات.

وتقول "ميرور" إن هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها تصوير بوتين وهو يقوم بحركات غريبة، بعدما ظهر بنفس الحالة خلال لقاءه برئيس طاجيكستان قبل أسبوع، والتي جاءت في ظل الشائعات التي قالت إنه يعاني من مرض باركنسون.