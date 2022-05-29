قبيل مسيرة الأعلام الاستفزازية.. توتر في القدس والأقصى مع بدء اقتحامات المستوطنين

الشارقة - اميمة ياسر -

حالة من التوتر الشديد يشهدها محيط المسجد الأقصى المبارك منذ ساعات الفجر الأولى، بالتزامن مع بدء اقتحام المستوطنين في ذكرى ما يسمى "توحيد القدس".

وبدأ المستوطنين في اقتحام باحات الأقصى عند السابعة صباح اليوم من جهة باب المغاربة، وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي التي انتشرت بشكل واسع في كافة أرجاء المسجد ومحيطه.

وفجر اليوم، اقتحمت قوات الاحتلال المسجد الأقصى المبارك، وحاصرت المصلين داخل المصلى القبلي وأغلقت أبوابه بالسلاسل الحديدية، قبل ساعة من بدء اقتحامات المستوطنين للأقصى في ذكرى ما يسمى "توحيد القدس" وهو ذكرى احتلال المدينة عام 1967 "حسب التقويم العبري".

وانتشرت قوات الاحتلال بالتزامن مع صلاة الفجر عند ساحة باب المغاربة، ثم تقدمت باتجاه المصلى القبلي حتى حاصرته بالكامل وأغلقت أبوابه، فيما يواصل المئات من المصلين الرباط في الساحات حتى هذه الساعة.

ودعت "جماعات الهيكل المزعوم" لتنفيذ اقتحامات جماعية وبأعداد كبيرة للأقصى خلال فترتي الاقتحامات الصباحية وبعد الظهر، وأداء الصلوات داخله وعلى أبوابه، واعلن عضو الكنيست المتطرف ايتمار بن غفير عن نيته اقتحام الأقصى اليوم.

وعند الساعة الرابعة عصر اليوم، ستنطلق "مسيرة أعلام" للمستوطنين قرب المسجد الأقصى، في مشهد قد يفجر الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، على إثر تهديد الفصائل الفلسطينية بالرد، حال أصر الاحتلال على السماح للمستوطنين بتنظيم المسيرة المثيرة للجدل.

ومنذ يوم أمس، اعتكف مئات الفلسطينيين في المسجد الأقصى للتصدي لاقتحام المتطرفين الصهاينة، كما منعت قوات الاحتلال دخول الشباب إلى الأقصى فجراً، ما اضطر مجموعة كبيرة منهم لأداء صلاة الفجر في الخارج عند بابي حطة والغوانمة.

وفي مشهد استفزازي، أدى مستوطنون صلوات تلمودية أمام باب الحديد، أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك، فجر الأحد، وهم يرفعون الأعلام الإسرائيلية، مرددين الهتافات المعادية للفلسطينيين.

وتشهد ساحات المسجد الأقصى المبارك انتشاراً واسعاً لقوات الاحتلال، تمهيداً لحماية مسيرة اقتحام المستوطنين.

وتقول وسائل إعلامية أن الفلسطينيين يستعدون لمواجهة المسيرة "الاستفزازية"، حيث تم إطلاق دعوات من مختلف المحافظات، بما فيها القدس، للتصدي للمستوطنين، والاستنفار، ورفع العلم الفلسطيني، في رسالة تحدّ للاحتلال.